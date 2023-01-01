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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda e:NP1
2022
3 649 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Honda e:NP1 2022

3 649 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель e:NP1
  • Поколение e:NP1
  • Модификация Electro AT (134.0 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 52 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 001026
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 182 л.с.
  • Воблер 001

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda e:NP1

Представляем вашему вниманию Honda e:NP1 2022 года выпуска!
Наш автомобиль ввезен из Китая в 2023 году, обладает электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием кузова. Автомобиль имеет запас хода на электричестве в 420 км, быстрое время зарядки в 9.0 часов и емкость батареи в 53.6 кВт⋅ч. Мощность двигателя составляет 182 л.с.

Honda e:NP1 оснащен всеми необходимыми опциями и дополнительным оборудованием, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение на дороге. Камера заднего вида, раздельный климат-контроль, обогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо, панорамное остекление крыши, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон и полосы движения, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчики света и дождя, а также датчики парковки спереди и сзади - эти и многие другие опции позволят вам наслаждаться каждой поездкой в нашем автомобиле.

Заполните форму обратной связи на нашем сайте, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого уникального автомобиля!

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