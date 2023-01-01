Honda e:NP1

Представляем вашему вниманию Honda e:NP1 2022 года выпуска!

Наш автомобиль ввезен из Китая в 2023 году, обладает электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием кузова. Автомобиль имеет запас хода на электричестве в 420 км, быстрое время зарядки в 9.0 часов и емкость батареи в 53.6 кВт⋅ч. Мощность двигателя составляет 182 л.с.

Honda e:NP1 оснащен всеми необходимыми опциями и дополнительным оборудованием, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение на дороге. Камера заднего вида, раздельный климат-контроль, обогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо, панорамное остекление крыши, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон и полосы движения, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчики света и дождя, а также датчики парковки спереди и сзади - эти и многие другие опции позволят вам наслаждаться каждой поездкой в нашем автомобиле.

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