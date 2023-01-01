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Honda e:NP1
2022
3 650 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Honda e:NP1 2022

3 650 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1
Honda e:NP1

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель e:NP1
  • Поколение e:NP1
  • Модификация Electro AT (150.0 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 46 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 001678
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 436

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda e:NP1

Дорогие друзья!

Сегодня мы представляем вашему вниманию новый электромобиль Honda e:NP1, 2022 года выпуска, который был ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль - это настоящий шедевр технологии и стиля, и мы уверены, что он будет прекрасным выбором для тех, кто хочет быть на передовой технического прогресса.

Этот автомобиль оснащен самыми современными технологиями, которые позволяют ему проехать на одном заряде до 510 км, что говорит о его высокой эффективности и надежности. Время зарядки всего лишь 9 часов, так что вы можете зарядить свой автомобиль ночью и быть готовыми к поездке на следующее утро.

Кроме того, Honda e:NP1 имеет множество других интересных функций, которые делают его очень привлекательным и удобным для водителя. Например, он оснащен панорамной крышей, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, мультифункциональным рулевым колесом, светодиодной оптикой, адаптивным круиз-контролем, системой контроля слепых зон и системой контроля полосы. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя - это еще одна функция, которая делает Honda e:NP1 действительно уникальным автомобилем.

Мы гарантируем, что этот автомобиль будет прекрасным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге. Это новый автомобиль, полностью в заводском окрасе, который будет радовать вас каждый раз, когда вы сядете за его руль.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот потрясающий автомобиль. Не упустите свой шанс стать владельцем Honda e:NP1 уже сегодня!

id001678

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