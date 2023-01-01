Honda e:NS1

Преимущества:

- Электронный ПТС, без владельцев.

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

- Комплектация: E Dynamic Edition 2022

- Максимальная мощность двигателя 150 кВт (204 л.с.), батарея 68,8 кВт∙ч и дальность хода 510 км по циклу CLTC

- Быстрая зарядка 0,67 часа

- Медленная зарядка 9,5 часов

- Панорамная крыша

- Цифровая приборная панель 10,25 дюйма

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Контроль слепых зон

- Электропривод багажной двери

- Система открывания багажника “hands-free”

- Автоматический корректор фар

- Мультимедиа система с ЖК-экраном 15,2 дюйма

- Обнаружение пешеходов

- Парктроник задний

- Помощь при спуске

- Адаптивное освещение

- Звуковой сигнал при движении

- Обогрев зеркал

- Амбиентная подсветка

- Беспроводная зарядка для смартфона

id005295