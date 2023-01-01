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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda e:NS1
2022
3 249 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Honda e:NS1 2022

3 249 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель e:NS1
  • Поколение e:NS1
  • Модификация Electro AT (150 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 52 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 005295
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 155

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda e:NS1

Преимущества:

- Электронный ПТС, без владельцев.
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Комплектация: E Dynamic Edition 2022
- Максимальная мощность двигателя 150 кВт (204 л.с.), батарея 68,8 кВт∙ч и дальность хода 510 км по циклу CLTC
- Быстрая зарядка 0,67 часа
- Медленная зарядка 9,5 часов
- Панорамная крыша
- Цифровая приборная панель 10,25 дюйма
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Электропривод багажной двери
- Система открывания багажника “hands-free”
- Автоматический корректор фар
- Мультимедиа система с ЖК-экраном 15,2 дюйма
- Обнаружение пешеходов
- Парктроник задний
- Помощь при спуске
- Адаптивное освещение
- Звуковой сигнал при движении
- Обогрев зеркал
- Амбиентная подсветка
- Беспроводная зарядка для смартфона

id005295

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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