Honda e:NS1
Преимущества:
- Электронный ПТС, без владельцев.
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Комплектация: E Dynamic Edition 2022
- Максимальная мощность двигателя 150 кВт (204 л.с.), батарея 68,8 кВт∙ч и дальность хода 510 км по циклу CLTC
- Быстрая зарядка 0,67 часа
- Медленная зарядка 9,5 часов
- Панорамная крыша
- Цифровая приборная панель 10,25 дюйма
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Электропривод багажной двери
- Система открывания багажника “hands-free”
- Автоматический корректор фар
- Мультимедиа система с ЖК-экраном 15,2 дюйма
- Обнаружение пешеходов
- Парктроник задний
- Помощь при спуске
- Адаптивное освещение
- Звуковой сигнал при движении
- Обогрев зеркал
- Амбиентная подсветка
- Беспроводная зарядка для смартфона
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