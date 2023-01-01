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Honda e:NS1
2022
3 580 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Honda e:NS1 2022

3 580 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1
Honda e:NS1

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель e:NS1
  • Поколение e:NS1
  • Модификация Electro AT (150.0 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 136 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 006822
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 353 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 091

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda e:NS1

Приветствуем Вас, уважаемые автолюбители! Сегодня мы рады представить Вам новый электромобиль Honda e:NS1, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию только в этом году - 2023, и уже готов к эксплуатации без регистрации.

Автомобиль полностью в заводском окрасе, что говорит о том, что он не был поврежден или перекрашен. Кожаный салон создает комфортную и просторную атмосферу внутри машины, что позволит Вам чувствовать себя максимально комфортно во время каждой поездки.

Honda e:NS1 оснащен самыми современными функциями: камера 360 градусов обеспечивает максимальную безопасность при парковке и маневрировании, круиз-контроль помогает сохранять постоянную скорость на дороге, а датчики дождя и света автоматически реагируют на изменения погодных условий и освещения на дороге. Двухзонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру выбирать оптимальную температуру воздуха для себя, а обогрев сидений обеспечит комфорт даже в холодную погоду.

Honda e:NS1 также оснащен панорамной крышей, которая позволяет наслаждаться видом на небо во время поездки, а навигационная система поможет Вам быстро и точно определить маршрут.

Заключительный аккорд - электронный ПТС, без единого владельца.

Если Вы заинтересовались Honda e:NS1, звоните нам прямо сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить заказ.

id006822

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