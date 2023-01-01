Honda e:NS1

Приветствуем Вас, уважаемые автолюбители! Сегодня мы рады представить Вам новый электромобиль Honda e:NS1, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Россию только в этом году - 2023, и уже готов к эксплуатации без регистрации.

Автомобиль полностью в заводском окрасе, что говорит о том, что он не был поврежден или перекрашен. Кожаный салон создает комфортную и просторную атмосферу внутри машины, что позволит Вам чувствовать себя максимально комфортно во время каждой поездки.

Honda e:NS1 оснащен самыми современными функциями: камера 360 градусов обеспечивает максимальную безопасность при парковке и маневрировании, круиз-контроль помогает сохранять постоянную скорость на дороге, а датчики дождя и света автоматически реагируют на изменения погодных условий и освещения на дороге. Двухзонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру выбирать оптимальную температуру воздуха для себя, а обогрев сидений обеспечит комфорт даже в холодную погоду.

Honda e:NS1 также оснащен панорамной крышей, которая позволяет наслаждаться видом на небо во время поездки, а навигационная система поможет Вам быстро и точно определить маршрут.

Заключительный аккорд - электронный ПТС, без единого владельца.

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