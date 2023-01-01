Honda e:NS1

Мы предлагаем вашему вниманию новый электро-автомобиль Honda e:NS1 2022 года выпуска.

Автомобиль оснащён кожаным салоном и панорамной крышей, которые создадут комфортную атмосферу в салоне. Кроме того, автомобиль имеет камеру заднего вида и датчики парковки, а также камеру в зеркале заднего вида, что обеспечивает безопасность при парковке.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника и водительского сидения добавляют удобства в использовании автомобиля. Также есть 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений для комфортного передвижения в любых условиях.

В автомобиле установлена цифровая приборная панель, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, датчики дождя и света. Особый функционал автомобиля - Face ID, который обеспечивает лёгкий доступ для владельца.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь вам приобрести этот автомобиль, который сочетает в себе не только комфорт и безопасность, но и инновационные технологии.

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