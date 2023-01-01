Honda e:NS1

Готовы предложить вам эксклюзивный автомобиль Honda e:NS1 2022 года выпуска, который ввезен из Китая в 2023 году. Автомобиль имеет всего одного владельца и оформлен на электронном ПТС. Вы получите автомобиль с заводским лакокрасочным покрытием кузова и запасом хода на электричестве в 510 км. Время зарядки составляет 9.0 часов, а емкость батареи – 69 кВт⋅ч.

Автомобиль Honda e:NS1 2022 года выпуска имеет множество дополнительных опций, которые повысят комфорт и безопасность путешествия. В салоне автомобиля установлены камера заднего вида, раздельный климат-контроль, панорамное остекление крыши, светодиодная оптика и датчики света и дождя. Также вы получите мультифункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, систему контроля слепых зон и контроля полосы.

Безопасность вашего путешествия повысят система активного торможения, датчики давления в шинах, система контроля слепых зон и мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, а также система активной безопасности и предупреждение о прямом столкновении. Все опции доступны в рамках установленной интеллектуальной системы Хонда, которую вы сможете активировать через приложение.

Мы также установили на автомобиль Honda e:NS1 дополнительные опции, такие как полная шумоизоляция, передняя часть в бронеплёнку, комплект быстрой зарядки, велюровые коврики в салон и багажник. Все дополнительные опции установлены мастерами нашей компании и имеют гарантии на качество работы и комплектующих.

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