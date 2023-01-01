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Honda Fit
2019
1 269 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Fit 2019

1 269 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.3 CVT (100 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 35142 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 420897
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1339 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 148

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

Уважаемые клиенты!

Представляем Вам автомобиль Honda Fit 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии в 2023 году и является одним из самых надежных и функциональных автомобилей на рынке.

Honda Fit оснащен двигателем мощностью 100 лошадиных сил и автоматической коробкой передач CVT, что обеспечивает плавную и комфортную езду на любой дороге.

Важными опциями данного автомобиля являются климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, кнопка старт/стоп, система удержания в полосе и система предотвращения столкновения. Они способствуют безопасности и комфорту во время поездок на большие расстояния.

Камера заднего вида также является важной опцией в этом автомобиле. Она помогает в парковке и делает парковочные маневры наиболее простыми и безопасными.

Хотим отметить, что данный автомобиль соответствует всем требованиям безопасности и экологическим нормам. Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь в выборе лучшего варианта!

id420897

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
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