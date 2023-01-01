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Honda Fit
2014
1 080 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Fit 2014

1 080 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III
  • Модификация 1.3 CVT (100 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 82925 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 017327
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1318 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 033

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

Сегодня мы представляем Вашему вниманию уникальный Honda Fit - идеальный выбор для тех, кто ценит скорость, комфорт и экономичность. Этот автомобиль выполнен в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует его долговечность и привлекательный внешний вид.

Комплектация Honda Fit включает в себя все необходимые опции, чтобы Вы могли наслаждаться поездкой каждый день. Мультируль, электропривод зеркал и электростеклоподъёмники обеспечат комфортное использование автомобиля. Автомагнитола Pioner USB Bluetooth и камера заднего вида позволят насладиться любимой музыкой и парковкой без лишних усилий. Кнопка старт стоп и эко режим помогут экономить топливо и сохранять окружающую среду. R15 литые диски и всесезонная резина в отличном состоянии обеспечат отличное сцепление с дорогой.

Также, к автомобилю прилагаются два смарт-ключа, что позволит использовать его не только Вам, но и Вашим близким. Фары линзы обеспечат прекрасную видимость даже в темное время суток.

Если Вы хотите купить Honda Fit уже сегодня, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ - и мы подготовим для Вас бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать лучшее предложение!

id017327

Fresh Тюмень Юг
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Отдел продаж: +7 345 257 98 22
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