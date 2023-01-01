Honda Fit

Сегодня мы представляем Вашему вниманию уникальный Honda Fit - идеальный выбор для тех, кто ценит скорость, комфорт и экономичность. Этот автомобиль выполнен в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует его долговечность и привлекательный внешний вид.

Комплектация Honda Fit включает в себя все необходимые опции, чтобы Вы могли наслаждаться поездкой каждый день. Мультируль, электропривод зеркал и электростеклоподъёмники обеспечат комфортное использование автомобиля. Автомагнитола Pioner USB Bluetooth и камера заднего вида позволят насладиться любимой музыкой и парковкой без лишних усилий. Кнопка старт стоп и эко режим помогут экономить топливо и сохранять окружающую среду. R15 литые диски и всесезонная резина в отличном состоянии обеспечат отличное сцепление с дорогой.

Также, к автомобилю прилагаются два смарт-ключа, что позволит использовать его не только Вам, но и Вашим близким. Фары линзы обеспечат прекрасную видимость даже в темное время суток.

Если Вы хотите купить Honda Fit уже сегодня, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ - и мы подготовим для Вас бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать лучшее предложение!

id017327