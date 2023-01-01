Honda Fit

Добрый день!

Компания представляет вашему вниманию автомобиль Honda Fit 2016 года выпуска. Этот автомобиль - настоящая находка для тех, кто ищет универсальное транспортное средство, сочетающее в себе экономичность и надежность.

Автомобиль был ввезен из Японии и не имеет учета в РФ, что делает его особенно привлекательным для покупателей, которые хотят приобрести эксклюзивный автомобиль.

Одной из ключевых особенностей Honda Fit является электронный ПТС. Кузов автомобиля полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием, что подчеркивает его стильный и современный дизайн.

В салоне автомобиля есть все необходимые опции для комфортной езды: кондиционер (климат 1-зонный), датчик света, обогрев сидений, система доступа без ключа. А также антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости, обеспечивающие максимальную безопасность во время движения.

C помощью камеры заднего вида вы сможете легко парковаться и маневрировать в условиях ограниченной видимости.

Мы предлагаем вам приобрести этот автомобиль и получить все его преимущества уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет в выборе оптимальных условий покупки.

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