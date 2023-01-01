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Honda Fit
2016
1 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Fit 2016

1 249 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III
  • Модификация 1.5hyb AMT (110 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 141406 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 323542
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Обогрев зеркал
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые автолюбители! Наша компания с гордостью представляет Вам автомобиль Honda Fit. Этот потрясающий автомобиль был привезен из Японии и имеет электронный ПТС, который подтверждает его легитимность и качество.

Honda Fit - это динамичный автомобиль, который обладает надежной системой безопасности, мощным двигателем и множеством дополнительных опций, которые делают его ещё более комфортабельным и удобным.

Климат-контроль позволяет регулировать температуру в салоне в соответствии с Вашими предпочтениями, а тонированные стекла защитят от яркого солнца. Электроскладывание зеркал, электропривод зеркал и обогрев зеркал улучшат видимость на дороге, а усилитель руля обеспечит комфортное управление автомобилем.

Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система стабилизации (ESP) и штатный иммобилайзер повышают уровень безопасности на дороге. Электростеклоподъемники передних стекол, подушка безопасности водителя и пассажира, бортовой компьютер и центральный замок - это только некоторые из опций, которые делают Honda Fit ещё более привлекательным.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить покупку. Покупайте Honda Fit и наслаждайтесь комфортом и безопасностью на дороге!

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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