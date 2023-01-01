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Honda Fit
2017
1 269 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Fit 2017

1 269 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.5hyb AMT (110 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 70084 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Коричневый
  • VIN 307576
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 42

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (Кассетная)
  • Навигационная система
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

Добрый день, уважаемые покупатели! Сегодня мы рады представить вам автомобиль Honda Fit. Этот автомобиль был ввезен из Японии и не имеет учета в РФ.

Honda Fit оснащен электронным ПТС, что гарантирует его безопасность и легальность приобретения. Кроме того, данное авто имеет богатую комплектацию, которая делает его более комфортным и удобным для использования в повседневной жизни.

Климат-контроль, датчик дождя, круиз-контроль и навигационная система - все это обеспечивает максимальный комфорт во время поездки. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости делают езду на Honda Fit безопасной и надежной. Кроме того, камера заднего вида позволяет контролировать ситуацию за автомобилем.

Не упустите возможность стать владельцем этого отличного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку максимально быстро и удобно для вас.

id307576

Fresh Тюмень
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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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