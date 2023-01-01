Honda Fit

Уважаемые покупатели! Мы рады предложить вам автомобиль Honda Fit 2018 года выпуска. Автомобиль был ввезен из Японии и не имеет пробега в России, что является огромным преимуществом для будущего владельца.

Honda Fit оборудован климат-контролем, который поддерживает комфортную температуру в салоне в любое время года. Дополнительно, в автомобиле установлен бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, что очень удобно и экономит ваше время. Кроме того, в автомобиле имеется круиз-контроль, который позволяет автоматически поддерживать заданную скорость на дороге.

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