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Honda Fit
2020
1 435 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Fit 2020

1 435 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение IV
  • Модификация 1.3 CVT (98 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 61202 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN 004568
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1317 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.
  • Воблер 258

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

Дорогие автолюбители, мы рады представить вам автомобиль Honda Fit. Этот автомобиль был ввезен из Японии и имеет электронный ПТС. Он готов к регистрации в России и ждет своего нового хозяина.

Honda Fit оснащен всем необходимым для комфортной езды. Кондиционер обеспечит вам прохладу в жаркую погоду, а датчик света позволит автоматически включать фары в темное время суток.

А если вы любите дальние поездки, то вам понравится функция круиз-контроля, которая поможет поддерживать постоянную скорость на дороге. А если вам придется ездить в холодную погоду, то вы оцените функцию обогрева зеркал и салона.

Но это еще не все! Данный автомобиль также оснащен центральным замком, системой доступа без ключа и парктроником, что повышает вашу безопасность во время движения.

Внутри автомобиля вы найдете регулировку руля в 2 плоскостях и комфортные сиденья, обтянутые тканью. А если вам нужно будет зеркало, то электроскладывание зеркал и электропривод зеркал сделают это процесс максимально простым и удобным.

Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и подушками безопасности, что делает его еще более безопасным для вас и ваших пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут организовать просмотр и тест-драйв, чтобы вы могли полностью оценить все преимущества этого отличного автомобиля.

Сделайте свой выбор в пользу Honda Fit и станьте обладателем автомобиля, который точно не оставит вас равнодушным!

id004568

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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