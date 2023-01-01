Honda Fit

Дорогие автолюбители, мы рады представить вам автомобиль Honda Fit. Этот автомобиль был ввезен из Японии и имеет электронный ПТС. Он готов к регистрации в России и ждет своего нового хозяина.

Honda Fit оснащен всем необходимым для комфортной езды. Кондиционер обеспечит вам прохладу в жаркую погоду, а датчик света позволит автоматически включать фары в темное время суток.

А если вы любите дальние поездки, то вам понравится функция круиз-контроля, которая поможет поддерживать постоянную скорость на дороге. А если вам придется ездить в холодную погоду, то вы оцените функцию обогрева зеркал и салона.

Но это еще не все! Данный автомобиль также оснащен центральным замком, системой доступа без ключа и парктроником, что повышает вашу безопасность во время движения.

Внутри автомобиля вы найдете регулировку руля в 2 плоскостях и комфортные сиденья, обтянутые тканью. А если вам нужно будет зеркало, то электроскладывание зеркал и электропривод зеркал сделают это процесс максимально простым и удобным.

Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и подушками безопасности, что делает его еще более безопасным для вас и ваших пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут организовать просмотр и тест-драйв, чтобы вы могли полностью оценить все преимущества этого отличного автомобиля.

Сделайте свой выбор в пользу Honda Fit и станьте обладателем автомобиля, который точно не оставит вас равнодушным!

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