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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Fit
2018
1 680 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Honda Fit 2018

1 680 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.3 CVT (100 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 28285 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 331430
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1339 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 233

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 14
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Honda Fit, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова. Он также оснащен электронным ПТС и не имеет регистрации в РФ, что означает, что вы будете первым собственником этого автомобиля.

Honda Fit в нашем предложении представлен с дополнительными опциями, делающими его непревзойденным выбором для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Вы сможете наслаждаться бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, что значительно облегчит использование автомобиля. Климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

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Fresh Минеральные Воды
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