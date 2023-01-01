Honda Fit

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Honda Fit, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии и имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова. Он также оснащен электронным ПТС и не имеет регистрации в РФ, что означает, что вы будете первым собственником этого автомобиля.

Honda Fit в нашем предложении представлен с дополнительными опциями, делающими его непревзойденным выбором для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Вы сможете наслаждаться бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, что значительно облегчит использование автомобиля. Климат-контроль обеспечит комфортную температуру в салоне в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

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