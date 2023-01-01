Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Fit
2019
1 489 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Honda Fit 2019

1 489 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.5hyb AMT (110 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 40045 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 405137
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 190

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Honda Fit

Идеальный автомобиль для комфортной и безопасной езды - Honda Fit. Этот превосходный автомобиль, ввезенный из Японии в 2023 году, представляет собой настоящий шедевр технологии и японского мастерства. Он готов поразить вас своей надежностью, функциональностью и экономичностью.

Автомобиль имеет только одного собственника, а его электронный ПТС подтверждает безупречную историю использования. Более того, заводское лакокрасочное покрытие кузова обеспечивает блестящий внешний вид и долговечность вашего автомобиля на протяжении долгих лет.

Один из ключевых факторов, делающих этот Honda Fit особенным, - полный привод и гибридная установка. Вы сможете наслаждаться не только уверенностью на дороге, но и значительной экономией топлива. Система бесключевого доступа в салон и запуск двигателя обеспечит максимальный комфорт при каждой поездке.

Вам не придется беспокоиться о погодных условиях, благодаря климат-контролю, который поддерживает оптимальную температуру в салоне. Круиз-контроль позволяет сохранять постоянную скорость на дороге, облегчая управление автомобилем. А с камерой заднего вида вы сможете парковаться с легкостью и избежать неприятностей.

Особое внимание уделено безопасности - система удержания в полосе поможет вам не сходить с трассы, а система предотвращения от столкновения активно контролирует окружающую среду и предупреждает о возможной опасности.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот потрясающий Honda Fit.

id405137

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Honda

Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight Honda Insight

Honda Insight
2009

895 000 ₽

Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz

Honda Jazz
2011

849 000 ₽

Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz

Honda Jazz
2008

799 000 ₽

Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel Honda Vezel

Honda Vezel
2014

1 588 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2012

1 029 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2013

1 450 000 ₽

Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1 Honda e:NP1

Honda e:NP1
2022

3 650 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2017

1 300 001 ₽

Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn Honda Stepwgn

Honda Stepwgn
2015

1 995 000 ₽

Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos Honda Vamos

Honda Vamos
2017

650 001 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа