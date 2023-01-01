Honda Fit

Преимущества:

- Без учета РФ

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Кондиционер

- Тонированные стекла

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Количество мест (5)

- Салон (ткань)

- Цвет салона (темный)

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера заднего вида

- Цифровая приборная панель

- Система удержания в полосе

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