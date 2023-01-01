Honda Fit
Преимущества:
- Без учета по РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Полный привод
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида
- Система удержания в полосе
- Система предотвращения столкновения
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