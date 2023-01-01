Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Fit
2019
1 539 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Honda Fit 2019

1 539 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.5hyb AMT (110 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 103319 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 405133
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 83

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Honda Fit

Преимущества:
- Без учета по РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Полный привод
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера заднего вида
- Система удержания в полосе
- Система предотвращения столкновения

id405133

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Honda

Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V

Honda CR-V
2019

3 625 000 ₽

Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz Honda Jazz

Honda Jazz
2011

849 000 ₽

Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN Honda N-WGN

Honda N-WGN
2014

650 000 ₽

Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic

Honda Civic
2008

717 000 ₽

Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V

Honda CR-V
2014

1 739 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2014

1 394 990 ₽

Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V

Honda CR-V
2008

1 122 000 ₽

Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed Honda Freed

Honda Freed
2010

1 099 900 ₽

Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V Honda CR-V

Honda CR-V
2008

1 270 000 ₽

Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic Honda Civic

Honda Civic
2010

797 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа