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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Fit
2020
1 525 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Honda Fit 2020

1 525 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение IV
  • Модификация 1.3 CVT (98 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 96702 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • Воблер 111
  • VIN 002561
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1317 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 98 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Бронированный автомобиль
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

Преимущества:

- Автомобиль привезен из Японии в 2023г
- Без учета в РФ
Электронный ПТС, 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- климат-контроль
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Система следования по полосе движения
- Обогрев лобового стекла
- Датчики света
- Система активной помощи при парковке
- Активный круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал

002561

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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