Honda Fit

Преимущества:

- Автомобиль привезен из Японии в 2023г

- Без учета в РФ

Электронный ПТС, 1 владелец.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- климат-контроль

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Система следования по полосе движения

- Обогрев лобового стекла

- Датчики света

- Система активной помощи при парковке

- Активный круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод и обогрев зеркал

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