Honda Fit
Преимущества:
- Автомобиль привезен из Японии в 2023г
- Без учета в РФ
Электронный ПТС, 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- климат-контроль
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Система следования по полосе движения
- Обогрев лобового стекла
- Датчики света
- Система активной помощи при парковке
- Активный круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал
002561