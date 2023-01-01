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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Fit
2019
1 449 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Honda Fit 2019

1 449 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit
Honda Fit

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Fit
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.3 CVT (100 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 149339 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • Воблер 003
  • VIN 307925
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1339 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Навигационная система
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Fit

Преимущества:
- Заводской окрас кузова
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Навигационная система
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)

307925

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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