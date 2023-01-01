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Honda Freed
2018
1 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Freed 2018

1 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Freed
  • Поколение II
  • Модификация 1.5hyb AMT (110 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 52147 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 071193
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 179

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Freed

Дорогие покупатели! Мы рады предложить вам уникальный автомобиль - Honda Freed 2018 года выпуска. Этот автомобиль поставлен нами напрямую из Японии и уже готов к продаже.

Honda Freed – это экономичный и очень практичный автомобиль, который обладает высоким качеством исполнения, удобством и высокими показателями безопасности. У нас вы можете приобрести автомобиль с гибридной силовой установкой, что гарантирует более экономное топливопотребление и эффективное использование энергии.

Кроме того, данный автомобиль имеет широкий спектр дополнительных опций и богатую комплектацию, которая не оставит вас равнодушным. Климат-контроль, подогрев передних сидений, тонированные стекла, удобные регулируемые сиденья и электропривод зеркал - все это присутствует в данной модели.

Наличие систем ABS, ESP и антипробуксовочной системы гарантируют высокий уровень безопасности для всех пассажиров. А благодаря системе подушек безопасности водителя, пассажира обеспечивает максимальную безопасность в случае аварийной ситуации.

Наша компания гарантирует сохранность оригинального ПТС и прозрачные условия при приобретении автомобиля. А благодаря нашей акции, вы можете заказать бесплатный отчет по данному автомобилю - достаточно позвонить нам и назвать кодовое слово ФРЕШ.

Не упустите уникальный шанс приобрести качественный и надежный автомобиль. Звоните нам прямо сейчас и мы с радостью ответим на все интересующие вас вопросы.

id071193

Fresh Тюмень
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