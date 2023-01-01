Honda Freed

Дорогие покупатели! Мы рады предложить вам уникальный автомобиль - Honda Freed 2018 года выпуска. Этот автомобиль поставлен нами напрямую из Японии и уже готов к продаже.

Honda Freed – это экономичный и очень практичный автомобиль, который обладает высоким качеством исполнения, удобством и высокими показателями безопасности. У нас вы можете приобрести автомобиль с гибридной силовой установкой, что гарантирует более экономное топливопотребление и эффективное использование энергии.

Кроме того, данный автомобиль имеет широкий спектр дополнительных опций и богатую комплектацию, которая не оставит вас равнодушным. Климат-контроль, подогрев передних сидений, тонированные стекла, удобные регулируемые сиденья и электропривод зеркал - все это присутствует в данной модели.

Наличие систем ABS, ESP и антипробуксовочной системы гарантируют высокий уровень безопасности для всех пассажиров. А благодаря системе подушек безопасности водителя, пассажира обеспечивает максимальную безопасность в случае аварийной ситуации.

Наша компания гарантирует сохранность оригинального ПТС и прозрачные условия при приобретении автомобиля. А благодаря нашей акции, вы можете заказать бесплатный отчет по данному автомобилю - достаточно позвонить нам и назвать кодовое слово ФРЕШ.

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