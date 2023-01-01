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Honda Freed
2018
1 575 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Honda Freed 2018

1 575 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Freed
  • Поколение II
  • Модификация 1.5 CVT (131 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 137329 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Синий
  • VIN 093907
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 131 л.с.
  • Воблер 274

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Freed

Представляем вам автомобиль марки Honda, модель Freed, поколение II, модификация 1.5 CVT (131 л.с.), год выпуска 2018. Идеальное сочетание стиля, комфорта и безопасности. На протяжении всего пробега в 137329 км автомобиль демонстрировал надежность и бесперебойную работу. Кузов компактвэн, цвет - синий. Двигатель бензиновый, объемом 1496 см3, мощностью 131 л.c. КПП - автомат, привод - передний, руль правый.

Автомобиль был ввезен из Японии.
Автомобиль оснащен электронным ПТС, что гарантирует максимальную безопасность и надежность.

Honda Freed - это надежный автомобиль с высоким качеством исполнения, который обеспечит вам комфорт и безопасность на дороге. Не упустите свой шанс стать владельцем этого автомобиля прямо сейчас!

id093907

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