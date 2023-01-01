Honda Freed

Представляем вам автомобиль марки Honda, модель Freed, поколение II, модификация 1.5 CVT (131 л.с.), год выпуска 2018. Идеальное сочетание стиля, комфорта и безопасности. На протяжении всего пробега в 137329 км автомобиль демонстрировал надежность и бесперебойную работу. Кузов компактвэн, цвет - синий. Двигатель бензиновый, объемом 1496 см3, мощностью 131 л.c. КПП - автомат, привод - передний, руль правый.

Автомобиль был ввезен из Японии.

Автомобиль оснащен электронным ПТС, что гарантирует максимальную безопасность и надежность.

Honda Freed - это надежный автомобиль с высоким качеством исполнения, который обеспечит вам комфорт и безопасность на дороге. Не упустите свой шанс стать владельцем этого автомобиля прямо сейчас!

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