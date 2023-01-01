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Honda Freed
2016
1 440 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Honda Freed 2016

1 440 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Freed
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 CVT (118 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 124310 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 649454
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 118 л.с.
  • Воблер 141

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Honda Freed

Преимущества:
- Оригинал ПТС
- 1 владелец
- Третий ряд сидений
- Датчики света
- Климат-контроль
- Электропривод и обогрев зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления

id649454

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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