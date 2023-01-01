Преимущества:
- Оригинал ПТС
- 1 владелец
- Третий ряд сидений
- Датчики света
- Климат-контроль
- Электропривод и обогрев зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна