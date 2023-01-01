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Honda Freed
2012
1 435 000 ₽
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Honda Freed 2012

1 435 000 ₽
Возможна доставка
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Freed
  • Поколение I
  • Модификация 1.5hyb CVT (88 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 125745 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 66
  • VIN 069310
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 88 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Freed

Преимущества:

- Климат-контроль
- 2 электродвери
- Камера заднего вида
- Датчик столкновений и контроля полосы
- Hybrid
- Круиз-контроль
- Аудиосистема PIONEER
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал

069310

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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