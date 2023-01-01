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Honda Freed
2012
1 349 000 ₽
Возможна доставка
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Honda Freed 2012

1 349 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed
Honda Freed

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Freed
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 CVT (118 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 142628 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 276
  • VIN 408204
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 118 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Freed

Преимущества:
- Без учета по РФ
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Количество мест (6)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)

408204

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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