Honda Freed
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Электронный ПТС
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера заднего вида
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