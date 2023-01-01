Honda Freed
Преимущества:
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Электронный ПТС
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Навигационная система
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Третий ряд сидений
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера заднего вида
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