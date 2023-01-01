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Honda Jazz
2008
649 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Jazz 2008

649 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz
Honda Jazz

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Jazz
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.3 CVT (83 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 151116 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 212384
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1339 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 83 л.с.
  • Воблер 039

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Honda Jazz

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать счастливым обладателем автомобиля Honda Jazz 2008 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль обладает всеми преимуществами, которые вы ожидаете от марки Honda.

Автомобиль оснащен двигателем 1.3 CVT мощностью 83 л.с., что обеспечивает отличную динамику и экономичность. Стоит отметить, что данный автомобиль имел всего двух владельцев, что свидетельствует о его хорошем техническом состоянии.

В комплектации Honda Jazz вы найдете все необходимые опции для комфортной и безопасной езды. Гидроусилитель руля позволит вам легко управлять автомобилем, а электроподогрев зеркал обеспечит отличную видимость даже в холодную погоду. Боковые зеркала с электроприводом позволяют быстро и точно настроить их положение. Кроме того, рулевая колонка регулируется по высоте и глубине, что позволяет настроить идеальное положение для каждого водителя.

Одна из главных особенностей Honda Jazz - это комфортный салон. В нем вы найдете тканевую обивку, которая создает уютную атмосферу, а электроподогрев передних сидений позволяет вам наслаждаться теплом даже в холодные зимние дни. Кондиционер и климат-контроль поддерживают комфортные условия в салоне в любое время года.

Кроме того, автомобиль оснащен системой безопасности, которая включает подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, а также системы распределения тормозного усилия, вспомогательной системы торможения и системы электронного контроля устойчивости. Эти функции гарантируют вашу безопасность и защиту на дороге.

Автомобиль имеет все необходимые документы и прошел полную проверку в автотеке "Зеленая". Вы можете быть уверены в его отличном состоянии и готовности к эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем Honda Jazz 2008 года!

id212384

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