Honda Jazz

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать счастливым обладателем автомобиля Honda Jazz 2008 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль обладает всеми преимуществами, которые вы ожидаете от марки Honda.

Автомобиль оснащен двигателем 1.3 CVT мощностью 83 л.с., что обеспечивает отличную динамику и экономичность. Стоит отметить, что данный автомобиль имел всего двух владельцев, что свидетельствует о его хорошем техническом состоянии.

В комплектации Honda Jazz вы найдете все необходимые опции для комфортной и безопасной езды. Гидроусилитель руля позволит вам легко управлять автомобилем, а электроподогрев зеркал обеспечит отличную видимость даже в холодную погоду. Боковые зеркала с электроприводом позволяют быстро и точно настроить их положение. Кроме того, рулевая колонка регулируется по высоте и глубине, что позволяет настроить идеальное положение для каждого водителя.

Одна из главных особенностей Honda Jazz - это комфортный салон. В нем вы найдете тканевую обивку, которая создает уютную атмосферу, а электроподогрев передних сидений позволяет вам наслаждаться теплом даже в холодные зимние дни. Кондиционер и климат-контроль поддерживают комфортные условия в салоне в любое время года.

Кроме того, автомобиль оснащен системой безопасности, которая включает подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, а также системы распределения тормозного усилия, вспомогательной системы торможения и системы электронного контроля устойчивости. Эти функции гарантируют вашу безопасность и защиту на дороге.

Автомобиль имеет все необходимые документы и прошел полную проверку в автотеке "Зеленая". Вы можете быть уверены в его отличном состоянии и готовности к эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем Honda Jazz 2008 года!

id212384