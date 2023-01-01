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Honda N-WGN
2016
909 000 ₽
Возможна доставка
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Honda N-WGN 2016

909 000 ₽
Возможна доставка
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN
Honda N-WGN

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель N-WGN
  • Поколение I
  • Модификация 0.7 CVT (64 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 147769 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 205949
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 658 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 64 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda N-WGN

Преимущества:
- Авто без пробега и регистрации в РФ
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 14
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

205949

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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