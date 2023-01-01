Honda N-WGN
Преимущества:
- Авто без пробега и регистрации в РФ
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 14
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
205949