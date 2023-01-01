Honda N-WGN

Преимущества:

- Авто без пробега и регистрации в РФ

- Климат 1-зонный

- Тонированные стекла

- Ксеноновые фары

- Легкосплавные диски, 14

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Регул. Сидения пасс. (по высоте)

- Регулировка руля (в 1 пл.)

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Подушки безопасности (фронтальные)

- Магнитола (CD)

205949