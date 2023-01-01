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Honda Pilot
2022
5 790 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Honda Pilot 2022

5 790 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Pilot
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 9AT 3.5 AT (280 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 2204 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 075485
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3471 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 280 л.с.
  • Воблер 216

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Pilot

Хотите купить надежный и комфортный внедорожник, который отлично справляется с любыми дорожными условиями? Тогда обратите внимание на новый Honda Pilot 2022 года выпуска! Этот автомобиль оснащен мощным двигателем мощностью 280 л.с. и полным приводом, что позволяет ему справляться даже с самыми сложными дорогами.

Кроме того, Honda Pilot имеет множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Например, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновения помогут избежать опасных ситуаций на дороге, а бесключевой доступ и запуск двигателя, а также бесконтактное открытие багажника сделают использование автомобиля более удобным и простым.

Кроме того, Honda Pilot 2022 года выпуска имеет электронный ПТС и оригинальный кузов в заводском лакокрасочном покрытии. Комплектация Special Edition добавляет еще больше преимуществ, таких как цифровая приборная панель, мультимедиа с функцией Android Auto и Apple Carplay, а также беспроводное зарядное устройство QI.

Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль! Сделайте вашу жизнь комфортнее и безопаснее с Honda Pilot 2022 года выпуска!

id075485

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