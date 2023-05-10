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Honda Pilot
2019
4 399 000 ₽
Доставка бесплатно
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Honda Pilot 2019

4 399 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot
Honda Pilot

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Pilot
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 6AT 3.5 AT (280 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 49000 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 509217
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3471 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 280 л.с.
  • Воблер 34

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Pilot

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Продаем автомобиль Honda Pilot, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из-за рубежа 10.05.2023 года и без учета в РФ.

Автомобиль оснащен раздельным климат-контролем, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру в салоне. Люк добавляет дополнительное освещение и свежий воздух в салоне. Система удержания в полосе помогает водителю оставаться в своей полосе движения, обеспечивая безопасность на дороге. Подогрев сидений создает комфорт в холодные дни. Электропривод передних сидений позволяет настроить идеальное положение сиденья для вашего удобства.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого стильного автомобиля Honda Pilot, 2019 года выпуска!

id509217

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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