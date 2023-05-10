Honda Pilot

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Продаем автомобиль Honda Pilot, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из-за рубежа 10.05.2023 года и без учета в РФ.

Автомобиль оснащен раздельным климат-контролем, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру в салоне. Люк добавляет дополнительное освещение и свежий воздух в салоне. Система удержания в полосе помогает водителю оставаться в своей полосе движения, обеспечивая безопасность на дороге. Подогрев сидений создает комфорт в холодные дни. Электропривод передних сидений позволяет настроить идеальное положение сиденья для вашего удобства.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого стильного автомобиля Honda Pilot, 2019 года выпуска!

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