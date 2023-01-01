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Honda Shuttle
2017
1 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Shuttle 2017

1 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle
Honda Shuttle

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Shuttle
  • Поколение II
  • Модификация 1.5hyb AMT (110 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 99647 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • VIN 115546
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 92

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Shuttle

Дорогие автолюбители,

Мы рады представить вам автомобиль Honda Shuttle! Это прекрасный автомобиль, который был ввезен из Японии и имеет электронный ПТС.

Комплектация данного автомобиля включает в себя множество полезных опций: 1-зонный климат-контроль, круиз-контроль, антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему, систему курсовой устойчивости, камеру заднего вида, датчик дождя, датчик света и систему доступа без ключа.

Отличительной особенностью данного автомобиля является его надежность и безопасность. Каждый элемент и деталь Honda Shuttle проходят тщательную проверку перед тем, как попасть на дорогу. Мы гарантируем, что вы будете чувствовать себя уверенно и безопасно за рулем этого автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на нашем сайте, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет с выбором оптимальной комплектации.

Не упустите свой шанс приобрести Honda Shuttle уже сегодня!

id115546

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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