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Honda Stepwgn
2015
1 715 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Honda Stepwgn 2015

1 715 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Stepwgn
  • Поколение V
  • Модификация 1.5 CVT (150 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 110862 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • VIN 001254
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 75

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Stepwgn

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам автомобиль Honda Stepwgn, 2015 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был приобретен у официального дилера и демонстрирует высокий стандарт качества, которым славится компания Honda.

Один собственник заботился о данном автомобиле, поддерживая его в отличном состоянии. Все документы, включая оригинальный ПТС, находятся в полном порядке, что гарантирует прозрачность сделки и законность приобретения.

Honda Stepwgn 2015 года обладает элегантным и современным дизайном, который непременно привлечет всеобщее внимание. Удобные и просторные салон и багажник позволяют комфортно перемещаться как в городских условиях, так и на большие расстояния. Данный автомобиль оснащен передовыми технологиями и множеством инновационных функций, которые создают оптимальные условия для безопасного и приятного вождения.

Наши специалисты провели полную проверку автомобиля и убедились в его надежности и исправности. Вы можете быть уверены в том, что Honda Stepwgn 2015 года будет служить вам долгие годы, не требуя частых ремонтов и обслуживания.

Также, мы рады предложить вам особое преимущество! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В этом отчете вы найдете все необходимые данные о техническом состоянии, истории сервисного обслуживания и другую полезную информацию, которая поможет вам сделать осознанный выбор.

Не упустите возможность стать владельцем автомобиля Honda Stepwgn 2015 года. Свяжитесь с нашей командой сегодня же и получите максимально выгодное предложение!

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