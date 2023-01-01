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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Stepwgn
2019
2 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Stepwgn 2019

2 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Stepwgn
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация Spada 1.5 CVT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 43403 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 253470
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 325

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Stepwgn

Преимущества:
- Электронный ПТС.
- 8 мест
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Сигнализация
- Усилитель рулевого управления
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера заднего вида

id253470

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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