Honda Stepwgn
Преимущества:
- Электронный ПТС.
- 8 мест
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Сигнализация
- Усилитель рулевого управления
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев сидений
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- TV
- Камера заднего вида
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