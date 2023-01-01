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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Honda Stepwgn
2019
2 749 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Honda Stepwgn 2019

2 749 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Stepwgn
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 98857 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 240125
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 27

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Stepwgn

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без регистрации в РФ.
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 16
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод задних дверей
- Система доступа без ключа
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Электропривод задних дверей

id240125

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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