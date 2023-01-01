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Honda Stepwgn
2019
2 570 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Honda Stepwgn 2019

2 570 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Stepwgn
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация Spada 1.5 CVT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 52209 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 73
  • VIN 243800
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Stepwgn

Преимущества:

- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Количество мест (8)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Доводчики дверей

243800

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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