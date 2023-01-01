Honda Stepwgn

Преимущества:

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Тонированные стекла

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 18

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Усилитель рулевого управления

- Центральный замок

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Третий ряд сидений

- Количество мест (8)

- Салон (ткань)

- Цвет салона (темный)

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья водителя

- Регул. Сидения пасс. (по высоте)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

- Доводчики дверей

243800