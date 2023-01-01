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Honda Stepwgn
2017
2 400 000 ₽
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Honda Stepwgn 2017

2 400 000 ₽
Возможна доставка
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn
Honda Stepwgn

Характеристики

  • Марка Honda
  • Модель Stepwgn
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация Spada 1.5 CVT (150 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 104632 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 207753
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Honda Stepwgn

Преимущества
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 15
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
-Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (7)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера заднего вида

207753

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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