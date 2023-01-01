Honda Stepwgn
Преимущества
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 15
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
-Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (7)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера заднего вида
207753