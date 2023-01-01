Honda Vezel

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добро пожаловать в мир Honda! Мы представляем вам автомобиль Honda Vezel, ввезённый из-за рубежа, с электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием. Этот автомобиль оборудован камерой заднего вида, раздельным климат-контролем, подогревами сидений, системой контроля полосы, а также адаптивным круиз контролем и системой предотвращения столкновения. Все это будет гарантировать безопасность, комфорт и удобство во время поездок. Автомобиль также оснащен функцией электроскладывания зеркал, что упрощает парковку и маневрирование.

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