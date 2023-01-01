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Hyundai Accent
2006
449 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Accent 2006

449 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Accent
  • Поколение II
  • Модификация ТагАЗ 1.5 MT (102 л.с.)
  • Год 2006
  • Пробег 178663 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Фиолетовый
  • VIN 084721
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1495 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 102 л.с.
  • Воблер 9

Комплектация

  • Кондиционер
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Hyundai Accent

Добрый день, уважаемые покупатели!

Наша компания предлагает вам стильный и надежный автомобиль - Hyundai Accent, 2006 года выпуска. Он был приобретен у официального дилера и прошел все обязательные этапы проверки.

Автомобиль имеет привлекательный дизайн, который не оставит равнодушным никого. Он оборудован всеми необходимыми функциями и устройствами, которые сделают езду на нем максимально комфортной.

Мы гарантируем вам безопасность и надежность при любых условиях эксплуатации. Автомобиль Hyundai Accent - это проверенное качество, которое заслужило доверие миллионов людей по всему миру.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет сделать правильный выбор!

id084721

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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