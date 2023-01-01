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Hyundai Accent
2023
2 050 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Accent 2023

2 050 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent
Hyundai Accent

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Accent
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 12 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 002871
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 171

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Accent

Приветствуем Вас, уважаемые покупатели! Сегодня мы рады предложить Вам автомобиль Hyundai Accent, 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Казахстана и имеет только одного собственника. Он не был зарегистрирован на территории России и находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Вы получите еще больше преимуществ с покупкой данного автомобиля. Он оборудован кондиционером, иммобилайзером, бортовым компьютером, обогревом переднего ряда сидений, электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками.

Красивый дизайн и качественные материалы, из которых он сделан, подчеркнут Ваш стиль и деловитость. Комфортный интерьер и технологии обеспечат Вам удобство и безопасность во время поездки. Благодаря отличной маневренности и мощному двигателю на нем Вы сможете с легкостью перемещаться по городу.

Удовольствие от вождения и максимальное удобство - вот, что Вы получите с этим автомобилем. Не упустите свой шанс приобрести его по выгодной цене! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны своей покупкой!

id002871

Fresh Екатеринбург
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