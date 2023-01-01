Hyundai Accent

Приветствуем Вас, уважаемые покупатели! Сегодня мы рады предложить Вам автомобиль Hyundai Accent, 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Казахстана и имеет только одного собственника. Он не был зарегистрирован на территории России и находится в заводском лакокрасочном покрытии.

Вы получите еще больше преимуществ с покупкой данного автомобиля. Он оборудован кондиционером, иммобилайзером, бортовым компьютером, обогревом переднего ряда сидений, электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками.

Красивый дизайн и качественные материалы, из которых он сделан, подчеркнут Ваш стиль и деловитость. Комфортный интерьер и технологии обеспечат Вам удобство и безопасность во время поездки. Благодаря отличной маневренности и мощному двигателю на нем Вы сможете с легкостью перемещаться по городу.

Удовольствие от вождения и максимальное удобство - вот, что Вы получите с этим автомобилем. Не упустите свой шанс приобрести его по выгодной цене! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны своей покупкой!

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