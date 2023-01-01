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Hyundai Avante
2020
1 999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Avante 2020

1 999 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante
Hyundai Avante

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Avante
  • Поколение VII
  • Модификация 1.6 CVT (123 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 13111 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 023250
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 128

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Avante

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Avante, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ только в 2023 году и уже доступен для вас.

Одним из преимуществ этого автомобиля является электронный ПТС, который позволит Вам с легкостью оформить его на свое имя и Вы будете первым владельцем. Кроме того, Hyundai Avante оснащен множеством полезных функций, таких как кондиционер, обогрев сидений, система доступа без ключа, камера заднего вида и парктроник, что обеспечит вам комфортное и безопасное передвижение на дороге.

Наша компания всегда старается предоставить самые выгодные условия для покупки автомобилей. Поэтому, звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подходит именно вам.

Не упустите шанс приобрести новый автомобиль по выгодной цене! Сделайте правильный выбор и станьте владельцем Hyundai Avante уже сегодня.

id023250

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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