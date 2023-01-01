Hyundai Avante

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Avante, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ только в 2023 году и уже доступен для вас.

Одним из преимуществ этого автомобиля является электронный ПТС, который позволит Вам с легкостью оформить его на свое имя и Вы будете первым владельцем. Кроме того, Hyundai Avante оснащен множеством полезных функций, таких как кондиционер, обогрев сидений, система доступа без ключа, камера заднего вида и парктроник, что обеспечит вам комфортное и безопасное передвижение на дороге.

Наша компания всегда старается предоставить самые выгодные условия для покупки автомобилей. Поэтому, звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль, который подходит именно вам.

Не упустите шанс приобрести новый автомобиль по выгодной цене! Сделайте правильный выбор и станьте владельцем Hyundai Avante уже сегодня.

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