Hyundai Creta

Дорогие друзья,

Мы рады предложить вам один из лучших в своем классе автомобилей - Hyundai Creta 2022 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет 1-го владельца, а также оригинальный ПТС.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что говорит о том, что он был бережно эксплуатирован. Кроме того, автомобиль находится на заводской гарантии до 2027 года, что дает вам уверенность в его надежности и качестве.

Hyundai Creta 2022 года - это вместительный и функциональный автомобиль, который универсально подходит для городских условий и бездорожья. Он оснащен кондиционером и обогревом сидений для комфортной езды в любую погоду.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы узнаете все детали и особенности, которые делают этот автомобиль лучшим выбором для вас.

Не упустите возможность приобрести этот надежный и комфортабельный автомобиль. Сделайте правильный выбор и станьте счастливым обладателем Hyundai Creta 2022 года!

id031448