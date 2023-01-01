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Hyundai Creta
2019
1 715 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Creta 2019

1 715 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Creta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2019
  • Пробег 107277 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 220792
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 12

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Creta

Компания предлагает к продаже автомобиль Hyundai Creta 2019 года выпуска. Это надежный и современный автомобиль, который станет вашим незаменимым помощником на дороге. В автомобиле установлены все необходимые опции для комфортной и безопасной поездки.

В салоне автомобиля вы найдете центральный замок, кондиционер, бортовой компьютер, иммобилайзер, круиз-контроль и множество других полезных функций. Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости и подушки безопасности обеспечат вам максимальный уровень безопасности на дороге. Система парковки поможет избежать неприятностей при движении задним ходом.

Автомобиль оснащен магнитолой с CD-проигрывателем и камерой заднего вида, что дополнительно обеспечивает комфортную езду. Кроме того, в автомобиле установлены легкосплавные диски, 16, и датчик света, а также обогрев зеркал и сидений.

Hyundai Creta имеет 5 мест в салоне, обитом тканью темного цвета. Регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал обеспечат комфортное управление автомобилем. Электростеклоподъемники позволят быстро и легко открыть окна.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле. Не упустите возможность стать владельцем этого качественного и современного автомобиля!

Автомобиль можно приобрести по безналичному расчёту с полным возвратом НДС.

id220792

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