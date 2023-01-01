Hyundai Creta

Компания предлагает к продаже автомобиль Hyundai Creta 2019 года выпуска. Это надежный и современный автомобиль, который станет вашим незаменимым помощником на дороге. В автомобиле установлены все необходимые опции для комфортной и безопасной поездки.

В салоне автомобиля вы найдете центральный замок, кондиционер, бортовой компьютер, иммобилайзер, круиз-контроль и множество других полезных функций. Антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости и подушки безопасности обеспечат вам максимальный уровень безопасности на дороге. Система парковки поможет избежать неприятностей при движении задним ходом.

Автомобиль оснащен магнитолой с CD-проигрывателем и камерой заднего вида, что дополнительно обеспечивает комфортную езду. Кроме того, в автомобиле установлены легкосплавные диски, 16, и датчик света, а также обогрев зеркал и сидений.

Hyundai Creta имеет 5 мест в салоне, обитом тканью темного цвета. Регулировка руля в двух плоскостях и электропривод зеркал обеспечат комфортное управление автомобилем. Электростеклоподъемники позволят быстро и легко открыть окна.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле. Не упустите возможность стать владельцем этого качественного и современного автомобиля!

Автомобиль можно приобрести по безналичному расчёту с полным возвратом НДС.

id220792