Hyundai Creta

Мы рады предложить Вам отличный автомобиль Hyundai Creta 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и был только у одного владельца. Мы гарантируем Вам оригинальность всех документов, включая электронный ПТС.

Этот Hyundai Creta оснащен 1.6-литровым двигателем автоматической коробкой передач, обеспечивающим плавную и комфортную поездку. С мощностью 123 л.с. он является идеальным выбором для тех, кто ищет надежность и экономию расхода топлива.

Этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, поэтому вы можете быть уверены, что он выглядит как новый. Кроме того, данный Hyundai Creta оснащен множеством дополнительных опций, таких как кондиционер, датчик света, датчик дождя, обогрев передних сидений и многие другие.

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