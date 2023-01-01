Hyundai Creta

Приветствуем Вас! Представляем автомобиль Hyundai Creta, 2020 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Один владелец по ПТС.

Комфортная поездка гарантирована с 4 стеклоподъемниками, кондиционером и задними парктрониками. Также автомобиль оснащен сигнализацией с автозапуском для вашего удобства.

Вы можете быть уверены в качестве данного автомобиля, приобретенного у официального дилера. Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить бесплатный отчет по данному автомобилю, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ.

Не упустите возможность стать обладателем этого замечательного автомобиля!

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