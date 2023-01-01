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Hyundai Creta
2020
1 670 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Creta 2020

1 670 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Creta
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (123 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2020
  • Пробег 72612 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 286327
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 100

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Creta

Приветствуем Вас! Представляем автомобиль Hyundai Creta, 2020 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие. Один владелец по ПТС.

Комфортная поездка гарантирована с 4 стеклоподъемниками, кондиционером и задними парктрониками. Также автомобиль оснащен сигнализацией с автозапуском для вашего удобства.

Вы можете быть уверены в качестве данного автомобиля, приобретенного у официального дилера. Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить бесплатный отчет по данному автомобилю, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ.

Не упустите возможность стать обладателем этого замечательного автомобиля!

id286327

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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