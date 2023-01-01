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Hyundai Creta
2018
1 499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Creta 2018

1 499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Creta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (123 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 107640 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 157422
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 18

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Creta

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Hyundai Creta, 2018 года выпуска. Данный автомобиль оснащен мощным 1.6 MT двигателем с 123 лошадиными силами и имеет все необходимые функции для комфортной езды.

Одной из основных преимуществ данного автомобиля является его комплектация. В ней вы найдете кондиционер, тонированные стекла, иммобилайзер, бортовой компьютер, центральный замок, усилитель рулевого управления, а также обогрев зеркал, сидений и руля. Количество мест в автомобиле составляет 5, что позволяет комфортно разместить всю семью или друзей.

Автомобиль был приобретен у официального дилера в 2019 году, имеет оригинальный ПТС и только одного владельца. Более того, кузов автомобиля соответствует заводскому ЛКП.

У нас вы можете получить этот автомобиль по очень выгодной цене. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер всегда готов ответить на ваши вопросы и оказать помощь в выборе автомобиля.Не упустите возможность приобрести этот автомобиль!

id157422

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