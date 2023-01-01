Hyundai Creta

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Hyundai Creta, 2018 года выпуска. Данный автомобиль оснащен мощным 1.6 MT двигателем с 123 лошадиными силами и имеет все необходимые функции для комфортной езды.

Одной из основных преимуществ данного автомобиля является его комплектация. В ней вы найдете кондиционер, тонированные стекла, иммобилайзер, бортовой компьютер, центральный замок, усилитель рулевого управления, а также обогрев зеркал, сидений и руля. Количество мест в автомобиле составляет 5, что позволяет комфортно разместить всю семью или друзей.

Автомобиль был приобретен у официального дилера в 2019 году, имеет оригинальный ПТС и только одного владельца. Более того, кузов автомобиля соответствует заводскому ЛКП.

У нас вы можете получить этот автомобиль по очень выгодной цене. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер всегда готов ответить на ваши вопросы и оказать помощь в выборе автомобиля.Не упустите возможность приобрести этот автомобиль!

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