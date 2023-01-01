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Hyundai Creta
2019
1 599 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Hyundai Creta 2019

1 599 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Creta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AT (123 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 43145 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 176620
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.
  • Воблер 57

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Creta

Представляем вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Creta 2019 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии. Стоит отметить, что по ПТС было два владельца.

Hyundai Creta предлагает ряд превосходных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Внутри автомобиля вы найдете кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, центральный замок и многое другое. Иммобилайзер и сигнализация обеспечат безопасность вашего автомобиля.

Важными особенностями Hyundai Creta являются также электропривод зеркал, электростеклоподъемники, антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности, включая фронтальные и боковые.

Кроме того, этот автомобиль оснащен магнитолой (CD), чтобы вы могли наслаждаться своей любимой музыкой во время поездок. Салон выполнен из прочной ткани, а его цвет - темный, что придает интерьеру стильный вид.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем Hyundai Creta 2019 года. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Торопитесь - это предложение ограничено!

id176620

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