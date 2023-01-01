Hyundai Creta

Представляем вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Hyundai Creta 2019 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера и находится в отличном состоянии. Стоит отметить, что по ПТС было два владельца.

Hyundai Creta предлагает ряд превосходных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Внутри автомобиля вы найдете кондиционер, бортовой компьютер, круиз-контроль, центральный замок и многое другое. Иммобилайзер и сигнализация обеспечат безопасность вашего автомобиля.

Важными особенностями Hyundai Creta являются также электропривод зеркал, электростеклоподъемники, антиблокировочная система (ABS) и подушки безопасности, включая фронтальные и боковые.

Кроме того, этот автомобиль оснащен магнитолой (CD), чтобы вы могли наслаждаться своей любимой музыкой во время поездок. Салон выполнен из прочной ткани, а его цвет - темный, что придает интерьеру стильный вид.

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