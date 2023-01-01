Преимущества:
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Обогрев передних сидений
- Электропривод и обогрев зеркал
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
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