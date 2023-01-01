Hyundai Creta
Преимущества
- Усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
- Ткань (Материал салона)
- Складывающееся заднее сиденье
- USB
- AUX
- Bluetooth – платная опция
- Розетка 12V
- Диски 16
- Центральный замок
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
172308