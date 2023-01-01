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Hyundai Creta
2019
1 771 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Hyundai Creta 2019

1 771 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Creta
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (123 л.с.)
  • Комплектация Start
  • Год 2019
  • Пробег 32531 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 154
  • VIN 172308
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1591 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Creta

Преимущества
- Усилитель руля
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Электрообогрев боковых зеркал
- Ткань (Материал салона)
- Складывающееся заднее сиденье
- USB
- AUX
- Bluetooth – платная опция
- Розетка 12V
- Диски 16
- Центральный замок
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система помощи при старте в гору (HSA)

172308

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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