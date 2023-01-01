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Hyundai Creta
2018
1 899 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Hyundai Creta 2018

1 899 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta
Hyundai Creta

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Creta
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (149 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 79255 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 114
  • VIN 135660
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 149 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Creta

Преимущества:
- 1 владелец
- Оригинальный ПТС
- 1-зонный климат-контроль
- Тонированные стекла
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Подогрев руля

135660

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
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