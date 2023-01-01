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Hyundai Elantra
2020
2 569 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Elantra 2020

2 569 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra
Hyundai Elantra

Характеристики

  • Марка Hyundai
  • Модель Elantra
  • Поколение VII (CN7)
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Active
  • Год 2020
  • Пробег 48446 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 014178
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 11

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Hyundai Elantra

Уважаемые автолюбители!
Мы с радостью представляем вам автомобиль Hyundai Elantra 2020 года выпуска, который был ввезен в Россию в 2023 году. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта.

Hyundai Elantra имеет электронный ПТС, что гарантирует ее оригинальность и безопасность. Кроме того, машина имеет богатую комплектацию, которая включает в себя мультимедийную систему, камеру заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер и систему контроля полосы движения. Все эти функции помогут вам чувствовать себя комфортно при любых условиях на дороге.

Мы понимаем, что выбор автомобиля — это серьезное решение, поэтому мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию о нашей модели. Вы можете связаться с нашими специалистами и задать все интересующие вопросы. Мы обязательно ответим на них, чтобы вы могли принять правильное решение.

Hyundai Elantra 2020 года выпуска — это автомобиль, который подойдет как для ежедневных поездок в городе, так и для дальних путешествий. Он обладает высоким уровнем комфорта и безопасности, что делает его настоящей находкой для тех, кто ценит качество и надежность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку самым удобным для вас способом.

Выберите Hyundai Elantra 2020 года выпуска и наслаждайтесь каждой поездкой!

id014178

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